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Общество

Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января

01.01.2020 10:01|ПсковКомментариев: 0

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с изменением на 2020 год субъектами Российской Федерации стоимости разового проезда в пригородных поездах, с 1 января 2020 года изменяются размеры штрафов за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за оказание услуги по его оформлению.

Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта или железнодорожной станции, субъекта Российской Федерации, где обнаружен безбилетный пассажир.

С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в пригородных электропоездах составит:

- на территории Новгородской области – 1 750 рублей;

- на территории Псковской области – 1 480 рублей;

- на территории Республики Карелии – 1 410 рублей;

- на территории Мурманской области – 1 255 рублей;

- на территории Вологодской области – 1 300 рублей.

С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоезда) составит:

- на территории Санкт-Петербурга – 1 040 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 290 рублей;

С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в электропоездах категории «Комфорт» составит:

- на территории Санкт-Петербурга – 1 075 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 350 рублей;

С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в электропоездах категории «Ласточка» (без предоставления места) составит:

- на территории Санкт-Петербурга – 1 210 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 465 рублей;

- на территории Новгородской области – 1 800 рублей;

С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в электропоездах категории «Ласточка» (с предоставлением места) составит:

- на территории Санкт-Петербурга – 1 210 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 465 рублей;

- на территории Новгородской области – 1 900 рублей;

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на станции, где работает касса).

При отказе от приобретения проездного документа и уплаты сбора уполномоченный сотрудник АО «СЗППК» на основании предоставленного безбилетным гражданином документа, удостоверяющего его личность, составляет акт о безбилетном проезде в двух экземплярах, один из которых остается у пассажира.

После составления акта безбилетный гражданин удаляется из поезда на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте.

«Уважаемые пассажиры! Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет на станции или остановочном пункте отправления, в билетопечатающих автоматах, а также через мобильное приложение», - призвали в пресс-службе АО «СЗППК».

Источник: Псковская Лента Новостей
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