Общество

Более 100 должников посетили налоговики Пскова и судебные приставы в 4-м квартале 2019 года

Тринадцать совместных мероприятий провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области в октябре-декабре 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейдовых мероприятий представители федеральных структур посещали должников-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями по месту их регистрации, осуществляли выезды в организации, где работают должники. Также рейдовые мероприятия проходили и в отношении должников-юридических лиц.

Так, в 4-м квартале 2019 года сотрудниками инспекции совместно с отделами судебных приставов города Пскова №1, №2 и Псковского района осуществлено 7 совместных выездов в отношении 14 должников - организаций и 30 лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя. Осуществлено 6 рейдовых мероприятий в отношении 66 должников - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

В результате проведенных мероприятий почти 125 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам перечислено в бюджеты разных уровней. В отношении тех должников, которые не исполнили свои обязательства, были вынесены постановления об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, в отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, удержании денежных средств из заработной платы должников, наложено пять арестов на имущество.

Отметим, узнать о наличии (отсутствии) задолженности по налоговым обязательствам можно, воспользовавшись Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», сайтом www.gosuslugi.ru, а также «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.