Общество

Псковское Пограничное управление проводит набор на учебу в вузах ФСБ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан Российской Федерации на учебу на потоках подготовки в образовательных организациях ФСБ России по программам высшего образования (срок обучения 5 лет, с получением первого воинского звания офицера – лейтенант) и среднего профессионального образования (срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев, с получением первого воинского звания - прапорщик), по очной форме обучения.

В качестве кандидатов рассматриваются:

граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет включительно, не проходившие военную службу;

граждане Российской Федерации до достижения 24 лет, прошедшие военную службу.

Для обучения принимаются кандидаты мужского пола соответствующие требованиям по возрасту, образованию – не ниже среднего (полного) общего, психофизическому состоянию здоровья, уровню физической подготовленности.

Обучение проводится по специальностям: пограничная деятельность; психология; управление персоналом; компьютерная безопасность; радиотехника и радиосвязь; электромеханика; судовождение; юриспруденция и природоохранная деятельность; лечебное дело (специальность - фельдшер).

Прием на обучение по программам высшего образования проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. При приеме на потоки подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования дополнительные вступительные испытания не устанавливаются.

Обучающимся гарантированы бесплатное обучение, проживание, обмундирование, питание и медицинское обслуживание. Успешно обучающиеся курсанты получают стипендию.

Изъявившим желание поступить в 2020 году в образовательные организации ФСБ России или получить дополнительную информацию, необходимо до 1 марта 2020 года обратиться по следующим адресам либо номерам телефонов:

г. Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8(8112)69-81-21, 69-82-28;

Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, 9; тел. 8(81131)2-13-31;

Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, 1; тел.8(81148)2-17-95;

Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8(81147)2-17-49;

Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, 4е, тел. 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, 28б, тел. 8(81151)2-14-62.