Общество

Власти Великих Лук поздравляют с наступающим Новым годом: Впереди - перспективные планы

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Великие Луки Любовь Романова поздравляют жителей города с Новым годом и Рождеством Христовым.

«В преддверии этих праздников мы подводим итоги, с надеждой смотрим в будущее и строим дальнейшие планы.

2019 год стал временем продуктивной работы, стабильности, устойчивого движения вперед. Благодаря совместной деятельности руководства города, депутатов Великолукской городской Думы, поддержке региональной и федеральной властей, трудолюбию и таланту горожан в Великих Луках планомерно реализуется ряд важных стратегических проектов, воплощаются в жизнь намеченные ранее планы, улучшаются социально-экономические показатели.

В городе системно развивается образовательная сфера, создаются дополнительные места в детских садах. Открыты новые ясельные группы на улице Пескарёва, современные дошкольные учреждения возводятся на улицах Дружбы и Первомайской, где работы уже завершаются. В районе улицы Заслонова строится школа и детский сад. Проводятся ремонты дорог, социально-значимых и инфраструктурных объектов, благоустраиваются общественные и дворовые территории, устанавливаются игровые и тренажёрные площадки. Устойчивый рост производства показывают промышленные предприятия, малый и средний бизнес.

Все это – результат совместной работы муниципальной власти и жителей города во имя развития и процветания Великих Лук и всей России.

Дорогие земляки!

Благодаря вашему труду, ответственности, любви к малой родине и Отечеству нам многого удалось достичь. Впереди – перспективные планы, направленные на создание достойных условий для жизни в Великих Луках. Сообща мы сможем сделать наш город ещё более комфортным, уютным и безопасным!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших домах царит мир и согласие! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!» - говорится в тексте поздравления