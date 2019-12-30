Общество

Уполномоченный по правам человека посетил интернат для пожилых граждан в Пыталовском районе и вручил новогодние подарки

Соблюдение прав и свобод пожилых граждан, проживающих в ГБУ социального обслуживания Псковской области «Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Пыталовский район), проверил в ходе рабочей поездки уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал сам омбудсмен.

Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов предназначен для постоянного, временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

В ходе своего посещения Дмитрий Шахов осмотрел помещения, где готовят пищу для лиц, проживающих в интернате, а также помещения, используемые для иных нужд.

Осматривая жилые комнаты, в которых проживают граждане «серебряного возраста» из разных районов нашей области, омбудсмен поздравил всех с наступающими новогодними праздниками, а также побеседовал и ответил на многочисленные вопросы. Кроме вопросов общественно-политической жизни нашей страны и нашего региона, пожилых граждан интересовали вопросы пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи, а также неудовлетворительной работы интернета на территории интерната и в населенном пункте, где находится интернат.

Ряд вопросов касался возможности получения услуг медико-социальной экспертизы без посещения соответствующего бюро, поскольку многие граждане являются инвалидами II или III группы и испытывают трудности в движении. Все вопросы взяты омбудсменом на контроль и будет оказано содействие в их разрешении.

Уполномоченный по правам человека поблагодарил коллектив интерната и его директора Евгению Хмелеву за создание и обеспечение комфортных условий для проживания граждан «серебряного возраста», проявляемую заботу и создание для таких людей настоящей домашней обстановки, а также передал сладкие подарки для новогоднего стола для проживающих пожилых граждан.

«К обеспечению прав пожилых граждан, по разным обстоятельствам вынужденных проживать в Линовском интернате, у меня замечаний нет, но тревожит только одно, то что очень редко навещают своих пожилых родственников их дети, внуки, внучки и правнуки, а также другие родственники. При этом судя по беседам, этого как раз и не хватает проживающим в этом интернате», - подчеркнул государственный правозащитник.

«Несмотря на не простые экономические условия в районе, положительно можно оценить работу членов попечительского Совета дома-интерната, который возглавляет глава района Вера Кондратьева, поскольку они оказывают посильную помощь этому социальному учреждению, отметил региональный уполномоченный по правам человека», - заключил Дмитрий Шахов.