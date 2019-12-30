Общество

Помощник Путина назвал достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Основной целью российского правительства является благосостояние граждан, и в 2019 году удалось остановить его снижение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсант». Помощник главы государства уточнил, что в последние годы уровень благосостояния «по объективным причинам» «или топтался на месте, или сокращался». Какие причины имеются в виду, он не уточнил.

«В последние три-четыре года была такая негативная тенденция, в этом году эту тенденцию удалось остановить. И пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос «Ъ FM». Представитель Кремля также отметил, что российская экономика и социальная система, «несмотря на недружественную атмосферу», сохраняют свою устойчивость.

Главной неудачей российских властей в уходящем году пресс-секретарь главы государства назвал скромные темпы роста экономики.

«Все говорят, что не удовлетворены этими темпами. Поэтому здесь есть много резервов для, скажем так, наверстывания этих темпов в предстоящие годы»,— добавил Дмитрий Песков.