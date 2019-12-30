Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год

Психолог Илья Шабшин высказал рекомендации людям, которые не испытывают любовь к Новому году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам специалиста, не нужно соответствовать каким-либо стереотипам, касающимся этого праздника.
«Неважно, как большинство готовится к Новому году, суетится, делает покупки, подарки, готовит еду, запасается спиртным. Если это вам не близкое, разрешите себе этим не заниматься», — сказал Илья Шабшин.
Кроме того, психолог порекомендовал людям, которые разделяют данную точку зрения, встречать Новый год по своей индивидуальной программе.