Общество

Врач рассказала, что лучше есть 1 января

Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января, передает Газета.ру

По словам медика, лучше легко позавтракать, а потом отправиться на прогулку.

Лариса Савельева также отметила, что в обед можно доесть оставшиеся салаты, а на ужин следует «не перегружать организм» и довольствоваться легкой пищей.

При этом специалист также порекомендовала совершить вечернюю прогулку или поход в гости.

«Главное — не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться,» — подчеркнула Лариса Савельева.