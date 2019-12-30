Общество

В Пскове прошел предпраздничный развод строевых подразделений полиции и Росгвардии

31 декабря на Октябрьской площади около памятника княгине Ольги в Пскове состоялся традиционный развод подразделений полиции и Росгвардии, заступающих для несения службы в преддверии Нового Года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период с 31 декабря на 1 января в Пскове планируется задействовать 110 сотрудников органов внутренних дел и 25 сотрудников Росгвардии. Помощь стражам порядка в обеспечении безопасного отдыха псковичей будут оказывать члены народных дружин – 15 человек.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений к местам проведения массовых мероприятий максимально приближены маршруты патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб полиции, а также выставлены дополнительные наряды на площадях и в парках. Движение транспорта в этих местах будет ограничено. Наряды полиции будут обращать особое внимание на недопущение и пресечение фактов употребления алкогольных напитков в общественных местах, в том числе несовершеннолетними.

Начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, выступая перед сотрудниками, подчеркнул, что органы внутренних дел на данный момент представляют собой мобильную, четко организованную структуру, представители которой эффективно обеспечивают безопасность граждан.

В завершение сотрудники различных служб и подразделений прошли торжественным маршем и отправились на маршруты патрулирования.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, обращаясь к личному составу, начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что подразделения Росгвардии в тесном взаимодействии с полицией, должны на высоком уровне обеспечить безопасность граждан в новогоднюю ночь.