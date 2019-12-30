Общество

В завершение праздничных гуляний псковичей порадовал фейерверк. ФОТО

Двухчасовая новогодняя программа на Октябрьской площади в Пскове завершилась праздничным фейерверком, который длился 7 минут.

Отметим, что в разные годы контракты на проведение праздничного новогоднего фейерверка в Пскове выигрывали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Новгорода. В этом году победителем конкурса стала псковская фирма. При этом в управлении культуры уточнили, что начальная цена контракта составляла 300 тысяч рублей, но по результатам торгов данная сумма снизилась до 180 тысяч рублей. Таким образом экономия бюджетных средств составила 120 тысяч рублей.