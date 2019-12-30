Общество

В Псковской области новогодние мероприятия прошли без нарушений общественного порядка

В Псковской области завершилось проведение новогодних праздничных мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, самые массовые из них, по традиции, прошли в областном центре. Всего в ночь на 1 января в Псковской области состоялось 85 мероприятий, в праздничных гуляниях приняли участие более 21000 жителей области.

Напомним, что общественный порядок и безопасность граждан обеспечили более 500 сотрудников полиции, 69 народных дружинника и 12 представителей частных охранных организаций. Кроме того, посильную помощь в обеспечении безопасности псковичей оказали 35 сотрудников Росгвардии.

По данным УМВД России по Псковской области, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников.