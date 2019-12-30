Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Kids Mall в Пскове
ПСБ: семейная ипотека
Недвижимость: изменения в 2020 году
Рекомендовано самой природой
Только для женщин
Защита машины от неприятностей
Как защитить дом и офис зимой?
Детская обувь для зимы
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
Новогодняя программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 01.01.2020 13:030 Псковское Пограничное управление проводит набор на учебу в вузах ФСБ 01.01.2020 12:530 Сын певца Владимира Кузьмина женится на стилисте из Пскова 01.01.2020 11:570 В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми 01.01.2020 11:310 У россиян начались восьмидневные январские каникулы 01.01.2020 10:340 Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
 
 
 
Самое популярное 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 30.12.2019 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 30.12.2019 17:1828 100 самых влиятельных псковичей-2019 29.12.2019 19:229 Управление проектной деятельности будет создано в администрации Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

01.01.2020 11:57|ПсковКомментариев: 0

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года. В частности, ежемесячную выплату на первого и второго ребенка семьи теперь будут получать до достижения детьми трех лет, ее средний размер составит 12 тыс. рублей, а круг получателей расширится, сообщает ТАСС.

До 1 января семья имела право на ежемесячную выплату на ребенка до полутора лет, если доход на одного члена составлял меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, теперь же этот критерий изменен до 2-кратного. По оценке Минтруда РФ, благодаря этому число получателей этой меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45% до 70% семей.

Кроме того, увеличивается срок выплат - получать их семьи будут до достижения ребенком трехлетнего возраста. До этого на ребенка в возрасте от полутора до трех лет все застрахованные в РФ граждане получали от работодателя пособие в 50 рублей, с 1 января оно отменяется.

Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Например, если семья обращается за выплатой в 2019 году, она получит ее в размере прожиточного минимума для детей за II квартал 2018 года. В 2019 году средний размер выплаты составлял 11,2 тыс. рублей, в 2020 году он вырастет на 7,1% и составит около 12 тыс. Таким образом, за три года семья получит 430 тыс. рублей поддержки за ребенка.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. По ее словам, «это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан с детьми от полутора до трех лет как раз сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но и в снижение бедности". Детские выплаты в 2020 году потребуют 150 млрд рублей федеральных средств.

С 1 января 2020 года увеличивается число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты РФ, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Эта мера входит в федеральный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». С 2020 года в перечень получающих такую поддержку включены 75 регионов, тогда как в 2019 году их было 62. При этом данная мера будет софинансироваться во всех регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов вне зависимости от соответствия критериям нуждаемости.

Размер ежемесячной выплаты установлен в субъекте РФ с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем в России ее размер в 2019 году составлял 10,4 тыс. рублей в месяц. На 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено более 45 млрд рублей на такие выплаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 73 человека
01.01.2020, 13:030 Псковское Пограничное управление проводит набор на учебу в вузах ФСБ 01.01.2020, 12:530 Сын певца Владимира Кузьмина женится на стилисте из Пскова 01.01.2020, 12:410 В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом 01.01.2020, 12:290 С сегодняшнего дня изменились правила регистрации автомобилей
01.01.2020, 12:090 Пскович задержан при попытке украсть из гипермаркета тележку с товарами на 31 тысячу рублей 01.01.2020, 11:570 В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми 01.01.2020, 11:310 У россиян начались восьмидневные январские каникулы 01.01.2020, 11:182 Запсковье осталось без света в новогоднюю ночь
01.01.2020, 11:010 С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов 01.01.2020, 10:340 Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6% 01.01.2020, 10:300 Псковичка украла с карты заснувшей знакомой более 1 млн рублей 01.01.2020, 10:010 Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января
01.01.2020, 09:480 В Псковской области новогодние мероприятия прошли без нарушений общественного порядка 01.01.2020, 09:290 Сельским музеям разрешили не применять онлайн-кассы 01.01.2020, 04:461 В завершение праздничных гуляний псковичей порадовал фейерверк. ФОТО 01.01.2020, 00:120 В Пскове прошел предпраздничный развод строевых подразделений полиции и Росгвардии
31.12.2019, 21:010 Врач рассказала, что лучше есть 1 января 31.12.2019, 20:404 Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти 31.12.2019, 20:193 «Я устал. Я ухожу» 31.12.2019, 20:040 Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год
31.12.2019, 19:490 Сборная России вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею 31.12.2019, 19:362 Анатолий Мультах рассказал об основных итогах 2019 года и ожиданиях от следующего года 31.12.2019, 19:330 Помощник Путина назвал достижением года остановку снижения благосостояния россиян 31.12.2019, 19:110 Мороз и снег с дождем прогнозируют в Псковской области в первый день 2020 года
31.12.2019, 19:090 Бесплатные полеты ветеранам ВОВ вновь предложит «Аэрофлот» в преддверии Дня Победы 31.12.2019, 18:570 В России остро не хватает молодых учителей - Ольга Васильева 31.12.2019, 18:431 На улице Чудской в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО 31.12.2019, 18:350 Татьяна Ааб рассказала, чем запомнится уходящий год Псковскому театру кукол, и переедет ли он в новое здание
31.12.2019, 18:291 Фотофакт: Грязевая тропа - лишь бы отчитаться 31.12.2019, 18:180 Небогато, но на свои - Игорь Савицкий об итогах года, перспективах и диалоге бизнеса и власти 31.12.2019, 17:530 Уполномоченный по правам человека посетил интернат для пожилых граждан в Пыталовском районе и вручил новогодние подарки 31.12.2019, 17:445 В российском ЗАГСе отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку
31.12.2019, 17:362 Олег Брячак: После трех лет под следствием я ничего не боюсь, а грызунов тем более 31.12.2019, 17:221 Более 100 должников посетили налоговики Пскова и судебные приставы в 4-м квартале 2019 года 31.12.2019, 17:164 Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер», экспертизах и слухах 31.12.2019, 17:090 Власти Великих Лук поздравляют с наступающим Новым годом: Впереди - перспективные планы
31.12.2019, 17:060 На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения 31.12.2019, 16:573 Петербуржец осужден в Пскове за контрабанду оборудования для создания военной техники 31.12.2019, 16:371 Игорь Савицкий: Будем верить, что в 2020 году экономика не опрокинется, хотя тенденция такая есть 31.12.2019, 16:271 УФАС подтвердило нарушения законодательства при введения платного входа в Псковский Кремль для проведения экскурсий
31.12.2019, 16:220 Лев Шлосберг об итогах года, выборах и задачах на будущее 31.12.2019, 16:101 Дмитрий Шахов: Я думаю, что 2020 год пройдет под эгидой защиты прав граждан 31.12.2019, 15:586 Молодая мама выиграла автомобиль от супермаркета «Перекресток» в Пскове 31.12.2019, 15:520 Псковские пограничники пресекли попытку провезти через границу травматический пистолет и патроны
31.12.2019, 15:420 Путин пожелал россиянам и Родине мира, благополучия и процветания. ВИДЕО 31.12.2019, 15:410 Нас ждет год хорошей музыки под знаком скрипичного ключа - Николай Хондзинский 31.12.2019, 15:320 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2019 году 31.12.2019, 15:293 Андрей Турчак: В Новом году все задуманное обязательно сбудется
31.12.2019, 15:161 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: об истоках русской бюрократии 31.12.2019, 15:053 Кто несет ответственность за состояние газового оборудования? 31.12.2019, 14:460 Сотрудники оперативного отдела ИК-2 пресекли попытку доставки запрещенных предметов в учреждение 31.12.2019, 14:340 Анатолий Копосов: Главная задача на 2020 год - газификация сельской местности
31.12.2019, 14:150 Петр Крупеня встретился с псковичами, лишенными детства во времена фашистской оккупации 31.12.2019, 14:052 Власти Пскова поздравили псковичей с наступающим Новым годом. ВИДЕО 31.12.2019, 14:000 В Псковской области на российско-латвийской границе запрещен ввоз 17 коз 31.12.2019, 13:530 ПЛН-ТВ: Где псковичи проведут новогодние каникулы?
31.12.2019, 13:410 Елизавета Барышникова: 2019 год стал для Псковской филармонии рекордным по концертам и эмоциям 31.12.2019, 13:320 В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности 31.12.2019, 13:190 Выгодные новогодние акции действуют в булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината 31.12.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»
31.12.2019, 13:001 Оставить все плохое в старом году пожелал Александр Козловский псковичам 31.12.2019, 12:550 Оперативный дежурный будет работать с 1 по 8 января в псковской инспекции труда 31.12.2019, 12:472 Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек» 31.12.2019, 12:410 Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы
31.12.2019, 12:290 Андрей Царев: В 2019 году Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» собрал более 90 млн рублей на различные мероприятия 31.12.2019, 12:114 Александр Котов: Наступление Нового года объединяет всех нас верой в лучшее 31.12.2019, 12:030 ВТБ начнет выдавать автокредиты в рамках госсубсидирования 31.12.2019, 11:541 Ярких путешествий пожелала псковичам в новом 2020 году компания «Славянский тур»
31.12.2019, 11:460 «Обратный отсчет»: Главные события, вызовы, успехи и провалы 2019 года 31.12.2019, 11:371 Строительство Крымского моста, поддержка семей и Ганза — Елена Полонская назвала главные события 2019 года 31.12.2019, 11:280 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: реальная и мнимая музеефикация 31.12.2019, 11:190 Наталья Федорова: В Псковском районе в 2019 году произошло знаковое событие - впервые бюджет района превысил миллиард рублей
31.12.2019, 11:080 Псковские росгвардейцы совместно с полицией обеспечат общественный порядок в новогоднюю ночь 31.12.2019, 11:010 Гражданин Литвы, находившийся в федеральном розыске, задержан в МАПП «Бурачки» 31.12.2019, 10:551 Интерактив: Под стеллажами в псковской «Ленте» бегает символ Нового года 31.12.2019, 10:330 В 2019 году Псковский драмтеатр почувствовал себя частью общего театрального пространства России - Марина Николаева
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.