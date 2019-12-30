Общество

МРОТ вырос в РФ до 12 130 рублей

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) на всей территории России поднята на 850 рублей - до 12130 рублей в месяц.

Закон о росте МРОТ был подписан президентом РФ в конце декабря, он вступает в силу 1 января, пишет «Интерфакс».

В 2019 году МРОТ был установлен в размере 11280 рублей, в 2020 году эта сумма выросла на 7,5%.

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре 2019 года заявляла, что повышение МРОТ до 12130 рублей с 1 января 2020 года обойдется государству в почти 21 млрд рублей, из них федеральный бюджет заплатит около 6 млрд рублей, остальные деньги будут направлены из бюджетов регионов.

Законодательством предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В этом году МРОТ был рассчитан с учетом этого требования.