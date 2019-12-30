Общество

Материнский капитал в 2020 году увеличен до 466,6 тыс. рублей

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8% - теперь он составляет 466 тыс. 617 рублей.

Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 026 рублей.

Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).