Общество

В РФ с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку

В России с 1 января 2020 года повышаются минимальные цены на водку, коньяк и бренди, пишет «Интерфакс».

Согласно приказу Минфина, минимальная розничная цена на водку увеличится до 230 рублей за 0,5 литра с 215 рублей, на коньяк - до 433 рублей с 388 рублей, на бренди - до 315 рублей с 307 рублей.

Как сообщалось, предложение о повышении минимальной розничной цены на водку в 2020 году до 233 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра в Минфин направлял Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). Причиной этого в союзе называли повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.

С предложением о повышении минимальной цены на коньяк выступал директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, который считает, что минимальная розничная цена должна быть на уровне 400-450 рублей за бутылку 0,5 литра.

Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года. В РФ также действует минимальная цена на шампанское. Она составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра.