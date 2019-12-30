Общество

Сын певца Владимира Кузьмина женится на стилисте из Пскова

Приемный сын Владимира Кузьмина Никита планирует в скором времени сыграть свадьбу. Как сообщает StarHit, избранницей молодого человека стала 25-летняя Ирина Попова из Пскова - звездный стилист и визажист.

Фото из instagram

Пара познакомилась благодаря социальным сетям: все началось с банальной переписки, а после последовали свидания. В ноябре избраннице Никиты исполнилось 25. Сын Владимира Кузьмина сделал ей шикарный подарок - путешествие в солнечную Доминикану.

Никита сделал девушке предложение в новогоднюю ночь во время путешествия по Финляндии.

К слову, не за горами свадьба и звездного отца. 64-летний певец снова женится на Екатерине Трофимовой, с которой развелся в прошлом году после 17-ти лет совместной жизни. Пара расходилась из-за нового увлечения музыканта: тот влюбился в яхтсменку Светлану Карпухину. Правда, спустя время Кузьмин все же одумался и вернулся к экс-супруге. Трофимова смогла простить и принять ветреного исполнителя.

«Папа мне сказал, что в своей душе он не разводился с Катей. Как-то мы встретились, и он добавил, что скоро все поменяется, но не сказал что - не хотел сглазить», - рассказывала его дочь Соня в одном из последних интервью.

Напомним, Владимир Кузьмин - многодетный отец. У него пятеро детей, двоих не стало из-за трагических обстоятельств: 17 лет назад в своей же квартире была убита старшая дочь Елизавета, в 2009-м при пожаре погиб сын Степан — пытался спастись, перелезая через окно, но не удержался на карнизе и упал вниз с высоты 18-го этажа.