Общество

В псковском дворе необычно украсили елку

Елку в псковском дворе на Рижском проспекте украсили не просто игрушками - рядом с новогодним деревом поставили Деда Мороза и Снегурочку.

Как пишет «МК в Пскове», на это обратили внимание в группе «Инцидент Псков» Вконтакте.

Фото: группа «Инцидент Псков» Вконтакте

В комментариях псковичи радуются за этот двор, восхищаются инициативой и опасаются, не украли бы эти фигурки, как игрушки с муниципальной елки в Финском парке.

Кстати, в двух дворах микрорайона Овсище тоже поставили елки - это инициатива местного депутата. Украсить их предложили местным жителям.