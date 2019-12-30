Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита машины от неприятностей
Только для женщин
Недвижимость: изменения в 2020 году
Kids Mall в Пскове
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
Как защитить дом и офис зимой?
ПСБ: семейная ипотека
«Ростелеком»: Включайте праздники!
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
ТОП-100 псковских миллионеров
Новогодняя программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 01.01.2020 17:450 Электронные трудовые книжки ввели в России 01.01.2020 16:300 Гололедицу на дорогах прогнозируют в Псковской области 2 января 01.01.2020 14:330 В РФ с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку 01.01.2020 14:070 Материнский капитал в 2020 году увеличен до 466,6 тыс. рублей 01.01.2020 13:543 В псковском дворе необычно украсили елку
 
 
 
Самое популярное 25.12.2019 08:4710 Алексей Учитель вышел в свет с начинающей актрисой, как две капли воды похожей на Пересильд 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 30.12.2019 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 30.12.2019 14:256 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 27.12.2019 20:5118 «Ракета» снова работает на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Электронные трудовые книжки ввели в России

01.01.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь работодатели смогут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не по почте, как это было ранее.

При этом работник сможет либо оставить старый документ, либо получить новую электронную трудовую книжку. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это позже. Однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.

В декабре сообщалось, что использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 98 человек
01.01.2020, 17:450 Электронные трудовые книжки ввели в России 01.01.2020, 17:150 Полиция разыскивает пропавшего в Пскове уроженца Печорского района 01.01.2020, 17:061 Псковичи побили рекорды по отжиманию 1 января. ФОТО 01.01.2020, 16:460 Около 200 псковичей начали год с забега в Финском парке
01.01.2020, 16:300 Гололедицу на дорогах прогнозируют в Псковской области 2 января 01.01.2020, 16:020 В Печорах «Полицейский Дед Мороз» поздравил водителей и пешеходов с 2020 годом 01.01.2020, 15:000 Вступил в силу закон о присвоении «звезд» российским мини-отелям 01.01.2020, 14:330 В РФ с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку
01.01.2020, 14:070 Материнский капитал в 2020 году увеличен до 466,6 тыс. рублей 01.01.2020, 13:543 В псковском дворе необычно украсили елку 01.01.2020, 13:450 Детям в Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан» 01.01.2020, 13:270 МРОТ вырос в РФ до 12 130 рублей
01.01.2020, 13:030 Псковское Пограничное управление проводит набор на учебу в вузах ФСБ 01.01.2020, 12:532 Сын певца Владимира Кузьмина женится на стилисте из Пскова 01.01.2020, 12:410 В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом 01.01.2020, 12:290 С сегодняшнего дня изменились правила регистрации автомобилей
01.01.2020, 12:093 Пскович задержан при попытке украсть из гипермаркета тележку с товарами на 31 тысячу рублей 01.01.2020, 11:570 В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми 01.01.2020, 11:310 У россиян начались восьмидневные январские каникулы 01.01.2020, 11:187 Запсковье осталось без света в новогоднюю ночь
01.01.2020, 11:010 С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов 01.01.2020, 10:340 Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6% 01.01.2020, 10:300 Псковичка украла с карты заснувшей знакомой более 1 млн рублей 01.01.2020, 10:010 Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января
01.01.2020, 09:480 В Псковской области новогодние мероприятия прошли без нарушений общественного порядка 01.01.2020, 09:290 Сельским музеям разрешили не применять онлайн-кассы 01.01.2020, 04:461 В завершение праздничных гуляний псковичей порадовал фейерверк. ФОТО 01.01.2020, 00:120 В Пскове прошел предпраздничный развод строевых подразделений полиции и Росгвардии
31.12.2019, 21:010 Врач рассказала, что лучше есть 1 января 31.12.2019, 20:405 Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти 31.12.2019, 20:193 «Я устал. Я ухожу» 31.12.2019, 20:040 Психолог дал совет тем, кто не любит Новый год
31.12.2019, 19:490 Сборная России вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею 31.12.2019, 19:362 Анатолий Мультах рассказал об основных итогах 2019 года и ожиданиях от следующего года 31.12.2019, 19:330 Помощник Путина назвал достижением года остановку снижения благосостояния россиян 31.12.2019, 19:110 Мороз и снег с дождем прогнозируют в Псковской области в первый день 2020 года
31.12.2019, 19:090 Бесплатные полеты ветеранам ВОВ вновь предложит «Аэрофлот» в преддверии Дня Победы 31.12.2019, 18:570 В России остро не хватает молодых учителей - Ольга Васильева 31.12.2019, 18:431 На улице Чудской в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО 31.12.2019, 18:350 Татьяна Ааб рассказала, чем запомнится уходящий год Псковскому театру кукол, и переедет ли он в новое здание
31.12.2019, 18:291 Фотофакт: Грязевая тропа - лишь бы отчитаться 31.12.2019, 18:180 Небогато, но на свои - Игорь Савицкий об итогах года, перспективах и диалоге бизнеса и власти 31.12.2019, 17:530 Уполномоченный по правам человека посетил интернат для пожилых граждан в Пыталовском районе и вручил новогодние подарки 31.12.2019, 17:445 В российском ЗАГСе отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку
31.12.2019, 17:362 Олег Брячак: После трех лет под следствием я ничего не боюсь, а грызунов тем более 31.12.2019, 17:221 Более 100 должников посетили налоговики Пскова и судебные приставы в 4-м квартале 2019 года 31.12.2019, 17:165 Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер», экспертизах и слухах 31.12.2019, 17:090 Власти Великих Лук поздравляют с наступающим Новым годом: Впереди - перспективные планы
31.12.2019, 17:060 На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения 31.12.2019, 16:573 Петербуржец осужден в Пскове за контрабанду оборудования для создания военной техники 31.12.2019, 16:371 Игорь Савицкий: Будем верить, что в 2020 году экономика не опрокинется, хотя тенденция такая есть 31.12.2019, 16:271 УФАС подтвердило нарушения законодательства при введения платного входа в Псковский Кремль для проведения экскурсий
31.12.2019, 16:220 Лев Шлосберг об итогах года, выборах и задачах на будущее 31.12.2019, 16:101 Дмитрий Шахов: Я думаю, что 2020 год пройдет под эгидой защиты прав граждан 31.12.2019, 15:586 Молодая мама выиграла автомобиль от супермаркета «Перекресток» в Пскове 31.12.2019, 15:520 Псковские пограничники пресекли попытку провезти через границу травматический пистолет и патроны
31.12.2019, 15:420 Путин пожелал россиянам и Родине мира, благополучия и процветания. ВИДЕО 31.12.2019, 15:410 Нас ждет год хорошей музыки под знаком скрипичного ключа - Николай Хондзинский 31.12.2019, 15:320 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2019 году 31.12.2019, 15:293 Андрей Турчак: В Новом году все задуманное обязательно сбудется
31.12.2019, 15:161 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: об истоках русской бюрократии 31.12.2019, 15:053 Кто несет ответственность за состояние газового оборудования? 31.12.2019, 14:460 Сотрудники оперативного отдела ИК-2 пресекли попытку доставки запрещенных предметов в учреждение 31.12.2019, 14:340 Анатолий Копосов: Главная задача на 2020 год - газификация сельской местности
31.12.2019, 14:150 Петр Крупеня встретился с псковичами, лишенными детства во времена фашистской оккупации 31.12.2019, 14:052 Власти Пскова поздравили псковичей с наступающим Новым годом. ВИДЕО 31.12.2019, 14:000 В Псковской области на российско-латвийской границе запрещен ввоз 17 коз 31.12.2019, 13:530 ПЛН-ТВ: Где псковичи проведут новогодние каникулы?
31.12.2019, 13:410 Елизавета Барышникова: 2019 год стал для Псковской филармонии рекордным по концертам и эмоциям 31.12.2019, 13:320 В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности 31.12.2019, 13:190 Выгодные новогодние акции действуют в булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината 31.12.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»
31.12.2019, 13:001 Оставить все плохое в старом году пожелал Александр Козловский псковичам 31.12.2019, 12:550 Оперативный дежурный будет работать с 1 по 8 января в псковской инспекции труда 31.12.2019, 12:472 Детский травматолог попросил не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек» 31.12.2019, 12:410 Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.