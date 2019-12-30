Общество

Электронные трудовые книжки ввели в России

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь работодатели смогут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не по почте, как это было ранее.

При этом работник сможет либо оставить старый документ, либо получить новую электронную трудовую книжку. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это позже. Однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.

В декабре сообщалось, что использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение.