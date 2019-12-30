Общество

В РФ с 1 января полномочия по госветнадзору передаются на федеральный уровень

В России с 1 января 2020 года полномочия по государственному ветеринарному надзору передаются на федеральный уровень. Россельхознадзор заявляет о повышении ответственности за эпизоотическое благополучие страны, пишет «Интерфакс».

Соответствующий закон принят Госдумой 13 декабря 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года. Он предусматривает, что теперь в РФ будет только федеральный государственный ветеринарный надзор. Все положения о региональном государственном ветеринарном надзоре признаются утратившими силу.

Полномочным органом по осуществлению госветнадзора является Россельхознадзор.

Закон предоставляет главному государственному ветеринарному инспектору РФ и некоторым другим должностным лицам органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, право вносить в высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

Полномочия по проверкам поднадзорных предприятий закрепляются исключительно на федеральном уровне.

Как сообщалось, административная реформа, проведенная в 2004 году, привела к раздробленности системы государственного ветеринарного надзора.

Принятый закон позволит исключить дублирование надзорных полномочий разными уровнями власти, создать более чёткую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре, говорилось в документах правительства по итогам обсуждения законопроекта. Он был подготовлен Минсельхозом во исполнение поручения президента РФ по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018 года.

По результатам проведённого Россельхознадзором мониторинга в деятельности государственной ветеринарной службы субъектов Федерации выявлен ряд проблем. «Совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности в отношении поднадзорных объектов. В частности, Россельхознадзор выявляет факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременное исключение из оборота животноводческой продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении», - говорилось в сообщении.

Кроме того, отсутствие централизованного контроля и единого регулирования деятельности государственной ветеринарной службы субъектов Федерации, отсутствие единообразия в нормативно-правовых актах регионов, в финансировании деятельности ветеринарных служб, а также в структуре уполномоченных в области ветеринарии региональных органов исполнительной власти привели к разобщённости государственных ветеринарных служб субъектов Федерации. В результате применение скоординированных мер по предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории страны стало затруднительным.

Из-за отсутствия единой вертикали управления в большинстве регионов инфраструктура ветеринарных служб ухудшается. Особенно это касается лабораторной базы, которая не позволяет на современном уровне и в полном объёме проводить исследования по всему спектру возможных биологических и химических угроз.

Негативным фактором также является невозможность проверить объективность принятых на региональном уровне мер и решений. Отсутствие оперативности в проведении противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах негативно отражается на эпизоотической ситуации по всей стране. Отсутствие контроля за перемещением подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров между субъектами Федерации влечёт за собой распространение заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

В ряде регионов уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти лишены самостоятельности и входят в состав других органов власти. Следствием этого является то, что ветеринарные службы не располагают независимостью в том объёме, который необходим для решения стоящих перед ними задач, и принятие решений, имеющих экономические последствия для регионов, затягивается.

Как заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в обращении к коллективу, размещенному на сайте ведомства, передача полномочий на федеральный уровень повышает степень ответственности службы за эпизоотическое благополучие страны. В этой работе Россельхознадзор намерен опираться на созданные электронные системы прослеживаемости продукции, которые со временем будут развиваться и совершенствоваться.