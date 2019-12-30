Общество

В 2019 году псковскими добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 1,6 млн рублей

Многие населенные пункты Псковской области расположены от районных центров на расстоянии более 50 километров, и чаще всего последствия пожаров в таких населенных пунктах носят необратимый характер, так как пожарно-спасательные подразделения не могут оперативно прибыть к месту пожара. В таком случае для профессиональных пожарных Псковской области помощь ДПО просто неоценима, ведь добровольные пожарные первыми начинают тушение, оказывают помощь соседям, тем самым, снижая риск распространения огня, спасают имущество и даже жизнь человека. Эффективность совместной работы профессиональных огнеборцев и добровольцев подтверждалась уже неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за истекший период 2019 года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении 16 пожаров. При этом было задействовано 16 единиц пожарной техники и 33 человека личного состава ДПО. Добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 1 млн. 600 тыс. рублей.