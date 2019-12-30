Общество

Энергетики обнаружили поврежденный участок на линии, питающей микрорайон Запсковье

Обнаружен и выделен поврежденный участок на линии, питающей микрорайон Запсковье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе энергоснабжающей организации, в 18.51 все потребители в Пскове запитаны.

Напомним, большая часть Запсковья вечером 1 января осталась без электроэнергии. Свет вырубился, в частности, в домах на улицах Труда, Звездной, Инженерной, Волкова, Юности, Гдовской, Сиреневый бульвар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, отключение электричества было вызвано проблемой на подстанции.

В ночь с 31 декабря на 1 января на нескольких улицах микрорайона также отключали электричество. Это произошло около 2.30.