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Общество

В Пскове росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников с Новым Годом

02.01.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников с Новым Годом, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росгвардии, 

«Новый год – это волшебное настроение и обилие красок, праздник, чуда и волшебства. С особым трепетом ждут этот праздник детишки: они пишут письма с заветными желаниями Деду Морозу и ждут его в гости.

Так в этом году к детям сотрудников и работников отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области приходили Дед Мороз и Снегурочка.

Росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка устроили для каждого из ребят небольшое, но по-настоящему праздничное представление. Вместе с гостями дети пели песни и танцевали. А после того, как ребятишки рассказали стихи, Дед Мороз вручил им сладкие подарки», - рассказали в Росгвардии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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