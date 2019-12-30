Общество

О возможности получить госуслуги с 30-процентной скидкой напоминают в УМВД

Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

«Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. И теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственной пошлины по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны», - сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление через портал Госуслуг.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в личном кабинете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта;

Электронный кошелек;

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

«Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины. В настоящее время подешевели особенно популярные у населения государственные услуги. К примеру, получение или замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны, обойдется в 210 рублей вместо 300 рублей, а замена утраченного или пришедшего в негодность паспорта – в 1050 рублей вместо 1 500 рублей», - сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.