Общество

Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты

Роспотребнадзор перечислил перечень новогодних блюд, которые могут вызвать отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В список специалисты включили салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны и морсы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления. Специалисты объяснили, что такие блюда являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, а также способны вызвать кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления. Оставшиеся после новогоднего застолья блюда эксперты рекомендуют подвергнуть термической обработке.

В Роспотребнадзоре напомнили, что салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от двух градусов тепла до шести градусов с пометкой минус. При этом салаты, заправленные майонезом и соусом с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, рекомендуется хранить не более шести часов, а из вареных овощей — не более 12 часов, передает РБК.