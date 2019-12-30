Общество

В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные операции

2 января в Плюссе в рамках проведения профилактических операций «Отопление» и «Елка» проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. В рамках мероприятий уделено особое внимание правилам пользования приборами печного и электро-отопления, а также правилам эксплуатации других электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту, правилам пользования и реализации пиротехнической продукции и требованиям к установке новогодней елки.

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 1 рейд, 1 подворовый (поквартирный) обход, в рамках которых было посещено 12 частных домовладений и 8 квартир. При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктировано 27 граждан, распространено 35 листовок, посещено 3 многодетных семьи и 2 одиноких престарелых гражданина.