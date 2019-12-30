Общество

Нарколог Минздрава предложил учить россиян употреблению алкоголя

Жителей России необходимо начать учить употреблять спиртное, чтобы они знали, как не навредить своему здоровью. Об этом завил РИА «Новости» главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, все введенные в стране ограничения в виде отмены ночной продажи алкоголя и продажи слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников — малополезные методы. По его мнению, желающих выпить не остановят никакие запреты, хотя они в целом снижают число таких людей.

«В любом случае они где-нибудь что-нибудь найдут», — констатировал нарколог.

Он предложил начать учить россиян безопасному потреблению алкоголя.

«Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить», — подчеркнул Евгений Брюн, передает Газета.ру.