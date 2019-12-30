Ученые нашли способ снизить платежи за воду

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды, сообщает «Российская газета».
Устройство работает на основе ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Оно способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса, что, как считают разработчики, снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек.
В результате существенно сократятся потери воды и электроэнергии. По подсчетам авторов разработки, при внедрении автоматизированной системы городские сети смогут добиться снижения энергозатрат на 90% и уменьшить сумму платежа для потребителей жилищно-коммунальных услуг, передает РИА Новости.