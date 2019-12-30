Общество

В соцсети видео о кормящем нуждающихся псковском благотворителе Сергее Васькове набрало свыше миллиона просмотров

В соцсети «Вконтакте» видео о псковском благотворителе Сергее Васькове, кормящем нуждающихся, набрало свыше миллиона просмотров. Такую видеозапись разместили в группе «ТОК».

Источник: группа «ТОК» в соцсети «Вконтакте»

По тексту, прикрепленному в ролике, вегетарианской едой Сергей Васьков кормит инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи. Тем, кто не может прийти за едой, личное ее привозит.

На видео присутствуют кадры, как благотворитель готовит горячие обеды в Псковском центре ведической культуры.

«Готовим здесь полтора года, по понедельникам, средам и пятницам горячие обеды: 40-литровый бак супа или борща, 2 казана каши или макарон, 20 литров напитка, обычно ягодный компот, есть хлеб», - в ролике отметил Сергей Васьков.

С его слов, такого объема пищи хватает, чтобы накормить на 70 - 75 человек. Кроме того, благотворитель уточнил, что занимается приготовлением вегетарианской пищи, поскольку «категорически против того, чтобы люди убивали братьев своих меньших». Сергею Васькову помогают волонтеры, которые, в свою очередь делают пожертвования.

В видео сообщается, что благотворитель еду раздает уже около 15 лет: 11 тысяч обедов. Продукты же закупает на кредитную карту.

В ролике также фигурируют и те, кто получает от Сергея Васькова еду. Они благодарят Сергея Васькова, подчеркивают, что он очень помогает, и добавляют, что еда всегда теплая.

В комментариях под видео пользователи сети тоже выразили благодарность и уважение благотворителю.