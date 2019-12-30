Общество

На границе с Эстонией и Латвией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 6 центнеров продуктов, перевозимых сверх нормы

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 53 партий продуктов животного происхождения в Псковскую область. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, речь о ручной клади и багаже пассажиров, которые с этими продуктами пытались попасть на территорию региона в 2019 году.

«Всего за 2019 год на границе с Эстонией и Латвией государственными инспекторами было изъято более 660 килограммов готовой мясной, молочной, рыбной продукции, кормов для животных и другой продукции животного происхождения, а также 1400 штук лекарственных средств для ветеринарного применения», - отметили в управлении.

Также в ведомстве добавили, что чаще всего с нарушениями ветеринарного законодательства на территорию Российской Федерации пытались ввезти продукты питания, мясные деликатесы, свежую и копченую рыбу, произведенные предприятиями Нидерландов, Франции, Дании, Италии, Польши, Сербии, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.

«Вся указанная продукция животного происхождения была возвращена на сопредельные территории», - подчеркнули в управлении.

В ведомстве напомнили, согласно Решению комиссии Евразийского экономического союза запрещен ввоз в Российскую Федерацию в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров без заводской упаковки и (или) массой свыше 5 килограммов без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз продукции. Исключением является ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.