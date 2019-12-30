Общество

Росгвардейцы предупредили псковичей о необходимости перерегистрировать оружие

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, обратиться можно в подразделения Центра, по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

«Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг», - отметили в ведомстве.

Также в управлении добавили, что при подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, в управлении подчеркнули, что при подаче электронного заявления на сайте госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка - 30%.