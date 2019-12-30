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Общество

Псковские полицейские отметили нередкие случаи обнаружения подозрительных предметов, способных оказаться взрывоопасными

03.01.2020 12:38|ПсковКомментариев: 0

Псковские полицейские напомнили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

«В области и соседних регионах нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, - подчеркнули в пресс-службе. - Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного».

В управлении добавили, что как необходимо поступать во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!», - заключили в пресс-службе.

Теги: #умвд россии по псковской области #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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