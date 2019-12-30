Общество

На границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 4,5 тонны подкарантинной продукции

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли больше 110 попыток незаконного ввоза продукции растительного происхождения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, речь о ручной клади и багаже пассажиров, которые с этими продуктами пытались попасть на территорию региона в 2019 году.

«Продукцию изъяли при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, на границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией, - отметили в ведомстве. - Так, государственными инспекторами изъята подкарантинная продукция в количестве более 4,5 тонны и 420 штук».

В пресс-службе добавили, что с нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию Российской Федерации пытались ввезти яблоки, апельсины, мандирины, виноград, хурму репчатый лук, картофель, редьку, морковь, томаты, укроп, базилик. Кроме того, - саженцы декоративных растений, елей, туй, крокуса, подснежников, горшечные растения, рассаду цветочных культур, семена газонных трав. А также - почву и пиломатериалы.

«Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение. По фактам выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа», - подчеркнули в ведомстве.

Также в управлении напомнили, что, согласно решению комиссии Евразийского экономического союза, подкарантинная продукция, семенной и посадочный материал, ввозимый на таможенную территорию и перемещаемый по таможенной территории ЕАЭС в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

«Исключением является ввоз до 5 килограммов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а также цветов в количестве не более 3 букетов включительно в расчете на одно физическое лицо без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции в соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ является административным правонарушением и предусматривает привлечение к административной ответственности», - заключили в пресс-службе.