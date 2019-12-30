Общество

Известная российская актриса Елена Корикова о Пскове: Очень красивый город

Известная российская актриса театра и кино, телеведущая Елена Корикова поделилась мнением о Пскове. Свое мнение она опубликовала в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт актрисы, Instagram

«Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась», - отметила актриса.

Игра, о которой упомянула Елена Корикова, относится к спектаклю «Идеальный свидетель», который состоялся 2 января на сцене Псковской областной филармонии.

Смотрите также Спектакль с Еленой Кориковой покажут в Пскове

Напомним, Елена Корикова - главная героиня российского народного сериала «Бедная Настя», участница шоу «Две звезды» и «Цирк со звездами» на Первом канале, ведущая программы «Форт Боярд» на канале «Россия».