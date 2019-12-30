Общество

Псковские полицейские рассказали о мерах безопасного хранения денег на банковской карте

Псковские полицейские рассказали о том, как безопасно держать деньги на банковской карте. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы обезопасить себя от серьезных проблем - необходимо знать и соблюдать простые правила защиты персональных данных.

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«За последнее время целый ряд жителей нашего региона обратились в полицию с заявлениями о том, что в их отношении совершены мошенничества, связанные с хищениями денег с банковских счетов. Нечистые на руку лица представлялись сотрудниками банков и заявляли, что с банковских карт граждан неизвестные злоумышленники, якобы, пытаются списать деньги. И под предлогом решения данной проблемы старались заполучить реквизиты карт и другие персональные данные жителей области. В результате, потерпевшим причинен значительный материальный ущерб. Причем, среди них оказывались не только пожилые люди», - отметили в пресс-службе.

В этой связи в ведомстве напомнили, что не следует перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных СМС-сообщениях.

«Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте, - добавили в ведомстве. - Запомните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями и кодами, связанными с картами клиентов. Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт. Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой!».

Также в управлении порекомендовали провести разъяснительную беседу с пожилыми родственниками: «Доступно объясните им, что нельзя рассказывать о конфиденциальной информации посторонним и неизвестным лицам. Убедите их всегда советоваться с вами прежде, чем предоставить какие-либо сведения о себе».