Общество

Народный фронт о псковских палатах Трубинских: Медики предполагают, что в таком доме никто не может жить

Центр мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведет мониторинг состояния жилых помещений, находящихся в статусе объекта культурного наследия (ОКН). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения организации, это в планах осуществить в 2020 году.

Источник: аккаунт регионального отделения организации, Instagram

«Согласно сведениям из Единого госреестра ОКН, 4% от общего числа памятников культурно-исторического значения - жилые дома. Это почти 5,8 тысячи зданий, находиться в которых опасно и дискомфортно. В настоящий момент отсутствуют правовые акты, позволяющие владельцам и нанимателям квартир в таких домах надеяться на изменение условий их проживания. Ведь ОКН, как правило, подлежат только реставрации, на которую у местных властей нет средств», - отметили в организации.

Также в пресс-службе добавили, что примером может служить памятник федерального значения палаты Трубинских - псковский многоквартирный дом на улице Леона Поземского, 22.

«Его жители рассказывают: врачи скорой отказываются подниматься по опасной лестнице. Медики предполагают, что в таком доме никто не может жить. Управляющая компания не ремонтирует здание, так как это исторический памятник, в фонде капремонта нет средств на реставрационный капитальный ремонт. Горячей воды в здании не было, а системе холодного водоснабжения - более 100 лет. Немедленного ремонта требуют крыша и крыльцо», - подчеркнули в организации.

«Закон "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" позволяет включать в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья не только дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, но и жилые помещения в многоквартирных домах, относящихся к ОКН, - пояснила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. - Но обязанность по финансированию в этом случае возлагается на муниципальное образование. Поэтому в регионах по собственному желанию эту правовую норму стараются обходить. Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ при выявлении данных ситуаций помогают гражданам составить обращение в органы власти и в суд, чтобы те в совсем критической ситуации защитили свои права».

Светлана Калинина подметила: «Многоквартирные дома, относящиеся к объектам культурного наследия, необходимо исключить из программ капитального ремонта и создать для них отдельные региональные программы по реставрации и реконструкции».

В пресс-службе организации заключили, что для систематизации информации по ОКН, в которых живут люди, Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ планирует провести исследование. Эти данные понадобятся при формировании новой программы расселения, иначе те, кто живут в объектах культурного наследия, окажутся вне ее действия уже в третий раз. Результаты мониторинга Народный фронт представит в Минстрой и Минкультуры РФ.