Общество

Сотрудники ГАИ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с Новым годом жителей Новосокольников

Сотрудники Новосокольнической Госавтоинспекции совместно с представителями Дома Культуры имени Воровского поздравили автомобилистов и пешеходов с Новым годом. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это случилось 1 января.

«Полицейские, Дед Мороз, Снегурочка и символ наступившего года - мышь, вручали водителям транспортных средств листовки, призывающие соблюдать правила безопасности на дороге, а маленьким пассажирам и пешеходам дарили сладкие подарки», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что участники акции были приятно удивлены необычной встрече, улыбались, шутили, фотографировались, обещая в наступившем году быть дисциплинированными и внимательными на дороге.