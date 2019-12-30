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Общество

В апреле в Псков приедет Noize MC

03.01.2020 22:51|ПсковКомментариев: 1

Популярный среди молодежи исполнитель Иван Алексеев, больше известный как Noize MC, приедет в Псков в апреле 2020 года. Как пишет Центр Деловой Информации, в Пскове пройдет юбилейный концерт его группы. Сегодня в социальных сетях был анонсирован скорый старт продаж билетов, однако дата не уточняется.

Источник: Александр Рюмин, ИТАР-ТАСС

«Нас ждет грандиозная праздничная программа, состоящая из лучших хитов коллектива, - пишет КСК «Супер», где на площадке и состоится концерт. - Скоро старт продаж. Первые билеты должны быть у вас, истинных фанатов. Зовите друзей».

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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