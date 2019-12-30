Общество

Ведущим фестиваля волшебных шаров в Пскове станет участник Высшей лиги КВН на Первом канале

7 января в Пскове пройдет Фестиваль волшебных светошариков. Под знакомые с детства рождественские мелодии гости фестиваля погрузятся в атмосферу радости и волшебства.

На сцене для зрителей коллектив из Петербурга представит масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу, а в перерыве между номерами всех ждут конкурсы и интерактивы от ведущего праздника — участника Высшей лиги КВН на Первом канале.

Главным символом фестиваля будут светошарики, сияющие разноцветными огоньками. По словам организаторов, светящийся шар в руках каждого из гостей станет ключом к исполнению всех желаний в 2020 году.

Вход свободный и без возрастных ограничений!

Начало в 19.00.

Адрес: набережная р. Псковы, около Троицкого моста