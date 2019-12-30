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Общество

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

04.01.2020 17:04|ПсковКомментариев: 0

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.

Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года, сообщает газета.ру. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.

«Перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом», — добавили в компании.

Также в Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.

Источник: Псковская Лента Новостей
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