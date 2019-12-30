Общество

В рамках акции «Добрая авоська» псковичи за прошедший год собрали подарков на сумму более чем 300 тысяч рублей

В 2019 году в рамках акции «Добрая авоська», котоаря проходила в гипермаркете «Империал», псковичи собрали около 3 тонн продукции на общую сумму 31500 рублей. Все наборы Добрых Авосек были переданы в псковские НКО, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Среди получателей - ПОООМС «Дети Наше будущее», Реабилитационный центр «Ручей», Фонд «Старость в Радость», «Пища для жизни», «Моя мама Деревня SOS», «Поколение», «Зоозащита», «Детский Фонд», «Красный Крест», «Майский союз юных экологов», а также ЦСО города Пскова.

По словам организаторов акции, в этом году добрыми псковичами было собрано продукции на сумму, большую, чем в 2018 году, в общей сложности на 20%.

Добавим, что сегодня на Благотворительном представлении в Доме Офицеров подарки будут переданы детям из малообеспеченных семей и детям с инвалидностью.

Кроме того, в течение 2019 года организаторы ввели новые варианты наборов «Добрая авоська» - для пенсионеров. Это «Фронтовая посылка» к 9 мая и «Бабушкина радость» к Новому году. Благополучателями по ним являются проживающие в домах престарелых и инвалидов и одинокие пенсионеры.