Общество

Сегодня в Порхове проходит фестиваль русских каш

Здесь и далее фото со страницы @swetlanabaskova в Инстаграм

Сегодня, 4 января, в городе Порхове на территории городского парка проходит второй межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши».

Судя по фотографиям, которые размещают гости мероприятия в соцсетях, событие привлекло достаточно большое количество зрителей.

На фестиваль приглашены делегации от каждого района Псковской области с целью представить свой район в рамках дегустационной или торгово-выставочной площадки. Фестиваль направлен на возрождение национальных традиций русской кухни и представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, которые представляют исконно русские рецепты.

Официальные мероприятия фестиваля: регистрация участников фестиваля, торжественное открытие фестиваля, презентация блюд участниками фестиваля, концертная программа, конкурсы, торговля, работа дегустационных площадок фестиваля, церемония награждения участников и победителей.

Закрытие фестиваля запланировано на 15.00.