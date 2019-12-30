Общество

В псковском Доме офицеров прошла традиционная благотворительная елка

Очередной новогодний благотворительный праздник прошел в псковском Доме офицеров. Эта елка стала уже седьмой для организаторов - «Доброго Пскова», ТС «Пчелка» (ГМ «Империал») и Дома офицеров.

На празднике детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам были вручены подарки, собранные в рамках благотворительной акции «Добрая авоська». В общей сложности это 110 ребят.

Организаторы поблагодарили всех псковичей и гостей города, ставших добрыми участниками акции. Они также выразили благодарность коллективу Дома Офицеров и лично директору Александру Царкозенко за интересное и качественное представление, за поддержку благотворительности, меценатства и добровольчества.

Добавим, что в настоящий момент акция продолжается.