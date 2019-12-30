Общество

За спасение медведя Проши, сбежавшего из псковских лесов за рубеж, Министерство окружающей среды Эстонии получило благодарность

Фото: m.rus.delfi.ee

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Каримов направил Министерству окружающей среды Эстонии письмо, в котором выразил благодарность за сотрудничество в возвращении заблудившегося в Валгамаа медведя Проши в Россию.

Напомним, в июле прошлого года к министерству обратился директор российского Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажентов и попросил помощи в возвращении домой двух медвежат, оказавшихся на территории Эстонии. Речь шла о медвежатах Поле и Проше, которых вырастили в центре. Поля и Проша, которых до этого выпустили на волю в родных псковских лесах, заходили в населённые пункты и пугали местных жителей. По просьбе российских специалистов животных не застрелили. Прошу удалось поймать и отправить на передержку в Таллинский зоопарк, а его сестра сбежала в лес.

Как отмечает делфи.ее, в разрешение нестандартной ситуации внесли свой вклад как эстонские, так и российские ведомства и учреждения, в том числе Департамент окружающей среды, Ветеринарно-продовольственный департамент, Налогово-таможенный департамент, Таллиннский зоопарк.

После завершения всех необходимых действий Проша был доставлен в реабилитационный центр для медведей под Тверью. По имеющимся данным, после пробуждения от зимней спячки его выпустят на волю.

К сожалению, о судьбе его сестры Поли ничего не известно. В Эстонии ее никто не видел.