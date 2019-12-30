Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год, сообщает ИА REGNUM.

Так, Минюст намерен внести изменения в ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

Добавим, по данным Росстата, за первое полугодие 2019 года в РФ было заключено 333,1 тыс. браков, что на 46 тыс. меньше, чем за шесть месяцев 2018 года. Вместе с тем число разводов за указанный период также сократилось на 21,8%, до 231 тыс. записей.