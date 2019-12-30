Общество

«Абсолютно дикую историю» о травле Таси Перчиковой включили в число лучших новостей за 2019 год

Лента.ру составила список лучших новостей 2019 года. Наряду с федеральными инфоповодами в перечень вошла «абсолютно дикая история из Псковской области» о том, как односельчане устроили травлю 12-летней Таси Перчиковой.

Напомним, девочка написала письмо Путину с просьбой купить мотоблок и мини-трактор её маме, которая за копейки работает санитаркой, а остальное время проводит в огороде.

На новость откликнулись неравнодушные люди — начали присылать деньги и посылки с одеждой и учебниками, ребята из благотворительного фонда подарили девочке ноутбук.

А жители деревни Томсино начали травлю: назвав девочку «выскочкой», ее маму упрекнули в том, что «мы тоже как ты живем, и ничего, терпим» и «будьте такими же, как и все».