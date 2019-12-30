Общество

Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис HeadHunter.

Так, среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80%, среди компаний с иностранным капиталом - примерно 90%.

Медианное значение пересмотра означает прибавку в 10% к текущей зарплате у отечественных компаний, 7% - у иностранных работодателей.

Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, другие - в течение полугодия.

Как отмечает издание, эксперты портала «Работа.Ру» также выяснили, что заработная плата россиян в среднем увеличится на 7-9%.