Общество

Умер петербургский онколог Павленко, сам боровшийся с раком

В Петербурге скончался боровшийся с онкологическим заболеванием хирург и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало», - написала в фейсбуке его супруга Анна Гегечкори.

За несколько дней до смерти 40-летний Павленко в соцсетях обратился к онкобольным с призывом не опускать руки: «Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. (...) поверьте в это! Мне просто не повезло».

Павленко работал заместителем директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

Рак желудка у врача диагностировали в марте 2018 года.

С тех пор онколог вел популярный в стране блог о лечении рака, где делился собственным опытом борьбы, а также активно занимался общественной деятельностью в поддержку онкобольных. При этом Павленко продолжал оперировать и консультировать пациентов.