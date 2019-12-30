Общество

Россельхознадзор напоминает владельцам домашних животных о необходимости правильного оформления ветеринарных документов

Управление Россельхознадзора напоминает владельцам домашних животных о необходимости правильного оформления ветеринарных документов. На всех животных при их вывозе из Российской Федерации требуется оформлять ветеринарный сертификат формы 5а. Для ввоза кошек и собак в страны ЕС на них необходимо оформить соответствующий ветеринарный сертификат, отличный от формы 5а.

В соответствии с указанием Россельхознадзора ветеринарные сопроводительные документы, в том числе по формам третьих стран, следует оформлять в территориальном управлении Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится субъект Российской Федерации, из которого животные вывозятся за рубеж, или по желанию владельца на основании соответствующих ветеринарных свидетельств.

С вопросами заполнения необходимых документов Вам поможет онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», разработанный на базе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в начале 2019 года. С помощью онлайн-сервиса стало возможным не только заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, но и о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца для ввоза животного на территорию Российской Федерации, его перемещения по территории Российской Федерации и вывоза за рубеж.

Функционал сервиса позволяет пользователям с помощью электронной очереди записаться на конкретное время в удобное подразделение управления Россельхознадзора для оформления документов, а также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на кошек собак и собак.