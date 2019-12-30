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Общество

Дети, еда и мышцы - как псковские випы проводят новогодние каникулы. ФОТО

05.01.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

 

Новогодние каникулы в самом разгаре: оливье с праздничного стола уже доеден, псковичи навестили всех родственников, отоспались и начали выходить из дома в поисках досуга и развлечений. Псковская Лента Новостей решила рассказать читателям, как проводят праздники некоторые випы региона, и чем они поделились с подписчиками в социальных сетях.

 

Работа и тишина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал год с публикации фотографии младшей дочери. Глава региона поздравил всех подписчиков своего Instagram c наступившим. Главными хештегами публикации стали #ВремясСемьей #Вместе #Детки #Соскучился. Из опубликованного текста понятно, что Михаил Ведерников встретил Новый год с семьей.

Дочь Михаила Ведерникова. Фото из Instagram губернатора. 

В следующие дни новогодних каникул губернатор опубликовал несколько постов с подведением итогов 2019 года. Особое внимание он обратил на то, что почти 4,5 тысячи ветеранов и участников войны смогли улучшить свои жилищные условия за счет федерального бюджета. «В 2019 году провели детальный аудит и обнаружили еще 9 человек, которым понадобилась помощь. Я обратился к Татьяне Алексеевне Голиковой и каждому из них была предоставлена субсидия в размере более 1,2 млн рублей», - написал губернатор.

Также в одном из постов Михаил Ведерников отметил, что в новом 2020 году в Псковской области родилось уже почти 50 детей - более 30 в Псковском перинатальном центре, 8 в Острове, 6 в Великих Луках и 1 в Порхове.

А в последней публикации губернатор напомнил, что в 2019 году в Псковской области привели в порядок 171 км дорог, в то время как было запланировано 148 км. «Целевой показатель на 2020 год — 123 км, Будем делать все, чтобы перевыполнить план», - написал Михаил Ведерников.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова. 

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак в отличии от губернатора, обсуждающего работу и успехи региона в социальных сетях, на четвертый день Нового года отметил, что медиапотребление падает и выложил символичное фото в своем Instagram.

Фото из Instagram Андрея Турчака. 

Судя по использованным хештегам и отмеченной геопозиции Андрей Турчак проводит каникулы в поселке Солнечный на Финском заливе.

Ешь, гуляй, смотри кино

Депутат Госдумы Александр Васильев весьма традиционно проводит новогодние каникулы в Пскове. В своем Instagram депутат просит совета у знатоков псковской гастрономии и интересуется куда сходить с подругами. «Подскажите новые вкусные места», - пишет депутат в своих «сторис».

Также в своих постах Александр Васильев рассказал, что с подругами попил чаю в «Дворе Подзноева», посетил памятник дружине Александра Невского, Псковский кремль и несколько церквей. «Приезжайте в наши церкви святые. Но выбирайте правильных экскурсоводов», - написал депутат.

А сегодня, 5 января, он с друзьями отправился в Изборск, где, конечно, посетил «Словенские ключи».

Фото из Instagram Александра Васильева. 

Примеру Александра Висильева последовала депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Лидия Драгунова. Она, не изменяя традициям новогодних каникул, решила посетить один из псковских кинотеатров. Для расслабленного досуга депутат выбрала семейный фильм «Джуманжди: новый уровень». Судя по количеству билетов, которые Лидия Драгунова выложила в Instagram, в кино она отправилась с друзьями или родными.

Фото из Instagram Лидии Драгуновой. 

О спорт, ты - мир

Под спортивной эгидой Новый год начали сразу несколько политиков-псковичей.

Своими фотографиями ошеломил читателей депутат Псковской гордумы от «Справедливой России» Олег Брячак. В социальные сети он выложил несколько фотографий из спортзала, продемонстрировав читателям рельефность своих накаченных рук.

Фото из социальных сетей Олега Брячака.

«Вот решил немного подкачаться в Новом году», - скромно прокомментировал депутат свои внушительные мышцы.

Со спорта решил начать год еще один депутат Псковской гордумы, председатель правления Национальной ассоциации развития МСУ Иван Цецерский. В своем Instagram от выложил фото из тренажерного зала, отметив, что пробежал 4 км, сделал силовые упражнения и упражнения на пресс.

Фото из Instagram Ивана Цецерского. 

«После новогодних застолий самое время позаниматься в зале», - написал Иван Цецерский.

Первому секретарю Псковского областного отделения КПРФ, депутату регионального парламента Петру Алексеенко на праздниках удалось совместить спорт и времяпрепровождение с семьей. В своем Instagram депутат выложил фото с просмотра матча, выиграв который молодежная сборная России прошла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею. «Победная шайба молодежной сборной в полуфинале. Молодцы!!!», - написал Петр Алексеенко.

Также коммунист выложил фото с новогодней фотосессии со своей семьей. Он отметил, что в новогодние каникулы необходимо провести время и пообщаться с детьми и внуками.

Спортивно и по-семейному проводит время лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Лев Шлосберг со своей супругой. Депутат выложил пост в социальных сетях, где рассказал, что вместе с Жанной Шлосберг на каникулах они отправились в эстонский город Отепя.

Фото из социальных сетей Льва Шлосберга. 

«Это зимняя спортивная столица Эстонии, здесь проходят отборочные туры чемпионатов Европы и этапы кубка мира. Здесь находится лыжный центр "Tehvandi Sport Center", проходят большие спортивные события: например, в 2010, 2015 и (запланировано) 2020 годах Отепя стал местом проведения чемпионата Европы по биатлону», - рассказал Лев Шлосберг читателям.

Депутат отмечает, что этот город был выбран их семьей для отдыха в надежде встать на лыжи, так как там по прогнозу погоды ожидался снег. «Снег был, хлопьями, но мокрый и совсем не лыжный. Что мы сделали? Ну конечно: взяли напрокат велосипеды и катались весь день. Вместе с велосипедами мы забрались на самую высокую точку Отепя – городище Линнамяги (165,6 м над уровнем моря), а спускались оттуда с короткими элементами mountain bike, что добавило нам адреналина», - заключил Лев Шлосберг.

Можно сделать вывод, что ничто человеческое не чуждо и псковским политикам. Стоит отметить, что в абсолютном большинстве, как и миллионы россиян, они проводят новогодние праздники с родными и близкими, не забывая о своих увлечениях, спорте и путешествиях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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