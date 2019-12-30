Общество

В МВД рассказали, какие купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики

Фальшивомонетчики в прошлом году чаще всего подделывали в России купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, заявили в пресс-центре МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом» 100 долларов и 500 евро, рассказали в министерстве.

В МВД заявили, что за первое полугодие 2019 года было выявлено более 41 тысячи фальшивок - это в 1,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Из них свыше 39,5 тысячи поддельных купюр в рублях, более 1,9 тысячи - в иностранной валюте.